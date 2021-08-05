Başkan Feyyaz Soylu, Ankara’ya çıkarma yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Feyyaz Soylu, Ankara’ya çıkarma yaptı

İHA

Başkan Feyyaz Soylu, Ankara’ya çıkarma yaptı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya çıkarma yaptı.
Göreve geldiği ilk günden itibaren Ceylanpınar’a hibe yoluyla birçok hizmet kazandıran Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Soylu, Ceylanpınar’a çeşitli hizmetler kazandırmak için her ayın bir kısmını Ankara’da geçiriyor. Her Ankara ziyaretinde bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı arasında adeta mekik dokuyan Soylu, ilçenin kısıtlı imkanlarına rağmen Ceylanpınar için çalışmalar yürütüyor.
Ankara’da bulunan Soylu, Cumhurbaşkanlığı'nda bir dizi temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’yi makamında ziyaret eden Soylu, Ceylanpınar’ın aydınlık geleceği için destek talebinde bulundu. Halka hizmet hakka hizmettir şiarıyla her türlü desteğin verileceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, ziyaretlerinden ötürü Soylu’ya teşekkür etti.

Ankara’da ziyaretlerini sürdüren Soylu, ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Soylu, “Ceylanpınar için her ayın büyük bir kısmını Ankara’da bakanlıklarda ve Cumhurbaşkanlığında geçiriyoruz. İlçemizin aydınlık yarınları için hazırladığımız projelerimiz yoğun destek görüyor. Bizlere sonuna kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza, cumhurbaşkanı başdanışmanlarına, Şanlıurfa milletvekillerimize ve AK Parti Teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye binasının yerine yapılacak proje belli oldu Meydan projesi ilk defa gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Belediye binasının yerine yapılacak proje belli ...
Viranşehir’de elektrik kesintilerini protesto
YEREL HABERLER Viranşehir’de elektrik kesintilerini protesto
Çiftçiler, elektrik kesintilerini yolu kapatarak protesto etti
YEREL HABERLER Çiftçiler, elektrik kesintilerini yolu kapatarak ...
Haliliye’de masa tenisi kursuna çocuklardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Haliliye’de masa tenisi kursuna çocuklardan yoğun ...
Başkan Kuş çok amaçlı salonu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kuş çok amaçlı salonu inceledi
Karaköprü'de vergi yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Karaköprü'de vergi yapılandırma uyarısı
Şanlıurfa ormanlarında yangın nöbeti Şanlıurfa’da ekipler orman yangınlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa ormanlarında yangın nöbeti Şanlıurfa’da ...
Ceylanpınar’da gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da gıda denetimi yapıldı
İlkokula başlayacak çocuklara “okul olgunluğu” testi
YEREL HABERLER İlkokula başlayacak çocuklara “okul olgunluğu” testi
Seyrantepe’ye yeni yollar kazandırılıyor
YEREL HABERLER Seyrantepe’ye yeni yollar kazandırılıyor
Karaköprü Belediye meclisinden anlamlı karar
YEREL HABERLER Karaköprü Belediye meclisinden anlamlı karar
Beyazgül Siverek’te temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Beyazgül Siverek’te temaslarda bulundu
Haliliye’de kadınlar okuma öğreniyor, çocukları kreşte eğitim alıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de kadınlar okuma öğreniyor, çocukları ...
Feyyaz Soylu, şehitlerin kabirlerini süs bitkileriyle donattı
YEREL HABERLER Feyyaz Soylu, şehitlerin kabirlerini süs bitkileriyle ...
Sulama kanalına düşen adam 5 gündür bulunamadı Yakınları kanala düşen adamı kendi imkanlarıyla bulmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen adam 5 gündür ...
Kamyonun kasasında 22,5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonun kasasında 22,5 kilo esrar ele geçirildi
İstanbul’a götürülmek istenen 22 kilo uyuşturucu Şanlıurfa’da ele geçirildi Şanlıurfa’da 22 kilo 520 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER İstanbul’a götürülmek istenen 22 kilo uyuşturucu ...