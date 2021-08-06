Şanlıurfa’da mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bulunan Çatak Mesire Alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Bozova ilçesinde bulunan Çatak Mahallesindeki mesire alanında meydana geldi. Elektrik direğinden saçan kıvılcımların ormanlık alandaki kuru otları tutuşturduğu iddiasıyla çıkan yangına, Bozova Belediyesi İtfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.

İlçede Bozova Şehit Mehmet Taş Anadolu İmam Hatip Lisesi ormanlık alanında da çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Her iki yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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