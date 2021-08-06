Şanlıurfa yeni yeşil alanlarına kavuşuyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yıkılan eski hizmet binasının yerini yeşil alan olarak düzenliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin’in üzerinde önemle durduğu belediye meydanı projesinde yapılacak çalışmalar belirlendi. Beyazgül, Projede yeşil alanların oranının yüksek olması talimatını vererek projenin bu yönde hazırlanmasını istedi. Toplam uygulama alanının 3 bin 930 metrekare olduğu meydan projesi, kent merkezinin nefes almasını sağlayacak standartlarda ve yüzde 70 oranında yeşil alan olarak tasarlandı. Yeşile ve kent estetiğine önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belediye meydanı çevresinde bulunan ağaç ve bitkiler koruyarak proje kapsamında 269 adet, alana ve tasarıma uygun yeni ağaç dikimi yapacak. Proje kapsamında alanda bir adet süs havuzu, Urfa taşından yapılacak olan amfi ve oturma alanları, meydan zemini çim derzli Urfa taşı döşemesi, alan içerisinde ahşap çardak imalatları, kafe, bay, bayan, engelli WC kabinleri yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’nın kalbi konumunda olan yeşil bir alan daha kentte kazandırılmış olacak.

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