Seyrantepe’de yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesi Seyrantepe Mahallesinde kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa'nın gelişen yüzü Karaköprü’de vatandaşların yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri ilçenin hızlı gelişen ve konutlaşmanın arttığı Seyrantepe Mahallesinde açtığı yeni yolları kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çok yoğun bir yol çalışması içerisinde olduklarına dikkat çekerek Seyrantepe Mahallesinde de sürekli yeni yollar açtıklarını dile getirdi. Baydilli, “Mahallemiz çok hızlı bir gelişme gösteriyor ve konutlaşma sürekli artıyor, bu nedenle yeni yol ihtiyacımız oluyor. Ekiplerimiz ciddi bir çalışma yürüterek yeni yollar açıyor, alt yapısı tamamlanan yollarda da yine parke ekibimiz çalışma yaparak yeni yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Tüm mahallelerimizde bu çalışmaları yürütüyoruz çünkü yol bizim için çok önemlidir ve vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Seyrantepe'nin yanı sıra Doğukent, Güllübağ ve Batıkent gibi mahallelerde de yeni yol açma, kilitli parke döşeme ve deforme yollarda onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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