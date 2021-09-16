Kuzenlerin sopalı kavgası kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Bozova ilçesinde kuzen çocuklarının kavgasına aile büyükleri de dahil olunca sopalar havada uçuştu. Kavga sırasında Turgut Çetiner yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bozova'ya bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kuzenler Turgut Çetiner ile Hüseyin Çetiner'in küçük çocukları, arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aile büyükleri de dahil olunca sopalar havada uçuştu. Çevredekilerin ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yaralanan Turgut Çetiner hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafların şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-09-16 15:06:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.