Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Köylükent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Veysel Turmak

(31) ve Halil D. (35) ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların Veysel Turmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Genç sürücünün öldüğü kavga

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Veysel Turmak, kanlar içerisinde yere yığıldığı görülüyor. Turmak, daha sonra gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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