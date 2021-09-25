Soylu’dan minik sporculara tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soylu’dan minik sporculara tam destek

İHA

Soylu’dan minik sporculara tam destek

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 3 ay önce açılan Adana Demirspor altyapısına Belediye Başkanı Feyyaz Soylu destekte bulundu.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe stadında Adana Demirspor altyapısının minikleriyle bir araya geldi. Burada Adana Demirspor altyapı eğitmenleri tarafından karşılanan Soylu, malzeme yardımında bulundu. Ceylanpınar ilçe stadını çocukların sportif faaliyetlerini geliştirmesi için hizmetlerine açan Soylu, çocukların heyecanına ortak oldu. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan Soylu, miniklerle maç yaptı.
“Ağaç yaşken eğilir”
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, açıklamasında, “Önem verdiğimiz çocuklarımızın yanındayız. 0515 yaş arası yaz kursları nedeniyle her yıl yapılması gereken bir spor eğitimi fakat pandemi nedeniyle bu bir buçuk yıldır erteleniyor. İnşallah bugünden itibaren çocukların sportif faaliyeti için startını vermiş. Hocalarımızla birlikte el ele verip çocuklarımız için ne gerekiyorsa spor adına biz belediye olarak yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçakale'de kış öncesi kırsalda yol atağı
YEREL HABERLER Akçakale'de kış öncesi kırsalda yol atağı
Eyyübiye’ye yeni yeşil alan ve kitap otağı
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye yeni yeşil alan ve kitap otağı
Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa’da terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da terör operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'da ticari araç devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ticari araç devrildi: 2 yaralı
Hem denetledi hem de uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Hem denetledi hem de uyarıda bulundu
Ekinci, kazı çalışmaları ile ilgili esnaf ve vatandaşlara bilgi verdi
YEREL HABERLER Ekinci, kazı çalışmaları ile ilgili esnaf ve ...
Şanlıurfa’da Karahantepe yabancı basının ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Karahantepe yabancı basının ilgi odağı ...
Haliliye’de ağaçlar toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Haliliye’de ağaçlar toprakla buluşuyor
Bakan Ersoy: Göbeklitepe'nın ismi değişmeyecek
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Göbeklitepe'nın ismi değişmeyecek
Eyyübiye’de devasa Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de devasa Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
Herkesin gözü ününde Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü
YEREL HABERLER Herkesin gözü ününde Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü
Bakan Ersoy, Karahantepe’yi tanıttı Dünya üzerindeki ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Karahantepe kapılarını basın mensuplarına açtı Bakan Ersoy, Karahantepe’deki kazı çalışmalarını yerli ve yabancı basın mensuplarıyla paylaştı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bu çalışmaların sonuçları arkeoloji dünyası için ciddi bulgu ve bilgiler ortaya koyacaktır" "Bu alanın bitişiğinde günlük kullanım öğelerinin çoğunlukta olduğu, başka bir deyişle yerleşim yeri özelliği taşıyan bir bölge bulunmaktadır” “Kazılarda dönemin yerleşimcileri ve yerleşim yerleri hakkında bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir” “2020 yılında Göbeklitepe ve Karahantepe kazıları tek çatı altında birleştirilmiştir” “Karahantepe ana istasyon noktasında ziyaretçi merkezinin 2022 yılında hizmete açılmasını hedefliyoruz” “Bu, ülkemizde yapılmış en büyük ve kapsamlı arkeoloji projesidir” “Cari ve personel giderleri hariç 127 milyon lira tutarında bir kamu yatırımı öngörüyoruz” "Taş Tepeler çatı isim, alanların isimlerinde değişiklik olmayacak"
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Karahantepe’yi tanıttı Dünya üzerindeki ...
Dünyanın gözü Taş Tepelere çevrildi
YEREL HABERLER Dünyanın gözü Taş Tepelere çevrildi
Dünya tarihini yeniden yazdıracak Taş Tepeler’in tanıtımı yapıldı Şanlıurfa’da Taş Tepeler Tanıtım Toplantısı düzenlendi Toplam 12 tepeden 7’inde kazı çalışmaları devam ediyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Kazı ve araştırmalara aktarılan toplam ödenek miktarı 1.9 milyon liradan 58 milyon liraya ulaştı” “Göbeklitepe, arkeolojide ve ilgili tüm branşlarda bilgilerimizi güncelledi” “Türkiye topraklarının sahip olduğu medeniyet zenginliği insanlığın yoluna ışık tutacak”
YEREL HABERLER Dünya tarihini yeniden yazdıracak Taş Tepeler’in ...
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Halfeti’de başladı
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Halfeti’de başladı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Duruşmadan çıkıp kavga ettiler: 5 yaralı
YEREL HABERLER Duruşmadan çıkıp kavga ettiler: 5 yaralı
Haliliye'de yol atağı
YEREL HABERLER Haliliye'de yol atağı
Başkan Kuş sahada çalışmaları yerinde inceliyor
YEREL HABERLER Başkan Kuş sahada çalışmaları yerinde inceliyor
Akçakale ile Şanlıurfa arasındaki yol aydınlatılıyor
YEREL HABERLER Akçakale ile Şanlıurfa arasındaki yol aydınlatılıyor
Şanlıurfa’da 16 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 16 bin 370 paket kaçak sigara ele ...
Şanlıurfa´da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı ...
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.