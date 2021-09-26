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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakale'de ilaçlama çalışmaları aralıksız çalışıyor

İHA

Akçakale'de ilaçlama çalışmaları aralıksız çalışıyor

Akçakale Belediyesi ekipleri tarafından halkın ortak kullanım alanlarında haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.
Özellikle yazın sivrisinek ve haşere ile mücadelede önemli rol oynayan Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri sonbaharda da çalışmalarına ara vermiyor. Atıkların bulunduğu yerlerde, hayvancılık yapılan alanlarda, su birikintilerinde, hane çevreleri ve içlerinde ilaçlama yapan ekipler talep üzerine kurumlarda da çalışma yürütüyor. Merkezkırsal ayrımı gözetmeksizin süren çalışmalarda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte de yapılıyor. Ortak kullanım alanları olan camiler, taziye evleri, okullar dezenfekte ediliyor.
Toplam 4 ekip halinde aralıksız süren çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya amaçlarının yıldız ilçe oluşturmak olduğunu belirterek “Akçakale bütün Urfa sularının çıkış noktasında. Tahliye, sulama sularının merkezinde. Bu, bölge için çok büyük bir risk. Sivrisinek ve diğer haşerelerin de üreme alanı. Bütün ekiplerimiz gece gündüz her yerde, şehrin merkezinde, kırsalda ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Camilerimiz, okullarımız, taziye bölgelerimiz, riskli bölgelerin tamamında dezenfektan ve ilaçlama ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bütün amacımız sınırda yıldız ilçe oluşturmak. Yıldız ilçenin gerekleri yolları, çiçekleri, ağaçları, caddeleri, aydınlatmaları ve bunun yanında temiz, nezih bir Akçakale oluşturmak. Bu uğurda ekibimiz ile birlikte çalışmalara son sürat devam ediyoruz. Herkesten isteğim temizliğe riayet edelim. Caddeyi, sokağı, evi, evin önüne dikkat edelim. Medeni, müreffeh şehir sokağıyla, caddesiyle temizliği ile ölçülür. Bu ölçüye dikkat edelim” diye konuştu.

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