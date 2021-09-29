Şanlıurfa'da market işletmecisini vuran akrabası Adana´da yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde market işletmecisi Haşim Mustafa Türk´ü (58) iş yerinde tabancayla öldüren Mustafa Topkan, Adana´da yakalandı.
Pazartesi günü Urfa Caddesi üzerinde market işleten Haşim Mustafa Türk, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin şüphelisi ise olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, Türk´ü akrabası olan Mustafa Topkan´ın öldürdüğünü belirledi. Adresinde bulunamayan ve Adana'ya gittiği tespit edilen şüpheli, yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Topkan, sorgulamasında akrabası olan Haşim Mustafa Türk´ü iş yerinde hakaret nedeniyle çıkan tartışma sırasında vurduğunu söylediği öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-09-29 12:36:09
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