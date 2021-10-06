Vali Erin Hilvan ve Siverek ilçesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ve Hilvan ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Siverek ziyaretinde, göreve bir süre önce başlayan Kaymakam Aziz Gölbaşı tarafından karşılanan Vali Erin, bir süre ilçenin genel durumu ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Gölbaşı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Vali Erin, daha sonra Hilvan ilçesine geçerek Kaymakam Coşkun Doğan ile bir araya geldi.

Burada ilçe esnafıyla buluşan Erin, vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara oyuncak hediye etti.

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