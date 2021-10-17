Canpolat, park ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canpolat, park ve üst yapı çalışmalarını inceledi

İHA

Canpolat, park ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımı devam eden park ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Teknik ekipten çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, “Ahmet Yesevi Mahallemizde hedefimiz yemyeşil, hem kameralarıyla hem de aydınlatmalarıyla birlikte güvenli alanlar, güvenli parklar oluşturmak” dedi.
Başkan Mehmet Canpolat, beraberinde teknik personeller, birim müdürleriyle birlikte Ahmet Yesevi Mahallesinde incelemelerde bulundu. Mahallede yürütülen üst yapı çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, park ve bahçelerde yürütülen çalışmaları denetledi. Yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgiler alan Başkan Canpolat, Güvenli Parklar Projesiyle Ahmet Yesevi Mahallesinde de hedeflerinin güvenli parklar oluşturmak olduğunun altını çizdi. Başkan Canpolat, incelemeleri sırasında mahalle sakinleri ve esnafla da görüştü. Vatandaşlardan gelen talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Canpolat, taleplerin çözümüne ilişkin de ilgili birimlere talimat verdi.
İncelemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, “Sabahın erken saatlerinden itibaren birim müdürlerimizle birlikte sahadayız. Mahallelerimiz gezdik, parklarımızı gezdik. Park ve bahçelerimizde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Hakeza Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün sahada süren çalışmalarını ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün de çalışmalarını yerinde denetledik. Ahmet Yesevi Mahallemizde yeni yaptığımız parkların bazı eksikleri vardı, onları gidermeye çalışıyoruz. Uzun bir dönemdir el atılmamış parklarımız da vardı, bütün buradaki tesisatları yeniledik. Ahmet Yesevi Mahallemizde hedefimiz yemyeşil, hem kameralarıyla hem de aydınlatmalarıyla birlikte güvenli alanlar, güvenli parklar oluşturmak. Bu da bizim seçim öncesi projelerimizden birisiydi, çok şükür adım adım ilerliyoruz. Şu anda güvenli parkla projemizde yüzde seksen aşamasına gelmiş durumdayız. Hedefimiz yüzde yüz” diye konuştu.
Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından mahallede çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da teknoloji şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da teknoloji şenliği düzenlendi
Şehitleri anma programında gözyaşları sel oldu Şehidin fotoğrafına bakarak “Baba” diyen minik Öykü yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Şehitleri anma programında gözyaşları sel ...
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ...
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Mevsimlik işçi olmamak için kendi işini kurdu Şanlıurfa’da genç anne, önce okuma yazmayı öğrendi, ardından belediyenin kursu ile iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Mevsimlik işçi olmamak için kendi işini ...
Şanlıurfa´da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile ...
Şanlıurfa’da trafik kazası: 10 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 10 yaralı
Ali Babacan, Şanlıurfa'da partisinin kongresine katıldı
YEREL HABERLER Ali Babacan, Şanlıurfa'da partisinin kongresine ...
Şanlıurfa'da dron destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da dron destekli göçmen kaçakçılığı ...
Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
Büyükşehir meclisi Ekim ayı toplantısı sona erdi
YEREL HABERLER Büyükşehir meclisi Ekim ayı toplantısı sona erdi
Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon Suriye sınırda düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 22 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı ...
Şanlıurfa'da 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Şanlıurfa’da “tirit” geleneği devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da “tirit” geleneği devam ediyor
Ağaçtan yapılan çatal çubukla yer altı su kaynaklarını buluyor
YEREL HABERLER Ağaçtan yapılan çatal çubukla yer altı su ...
Şanlıurfa’da 400 kalifiye ayakkabı işçisi yeniden işbaşı yapmak için sabırsızlanıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 400 kalifiye ayakkabı işçisi yeniden ...
Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe ...
Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi
YEREL HABERLER Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi
Viranşehir Belediyespor’da ilk yönetim kurulu toplantısı
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyespor’da ilk yönetim kurulu ...
Şanlıurfa’da motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da motosikletin çalınma anı kameraya ...
Şanlıurfa'da "Teknoloji Şenliği" düzenlenecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da "Teknoloji Şenliği" düzenlenecek
Şanlıurfa'da Genç ŞURKAV üye sayısı artıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Genç ŞURKAV üye sayısı artıyor
Otomobil TIR´ın altına girdi: 1 ölü,1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil TIR´ın altına girdi: 1 ölü,1 yaralı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.