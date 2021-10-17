Canpolat, park ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımı devam eden park ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Teknik ekipten çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, “Ahmet Yesevi Mahallemizde hedefimiz yemyeşil, hem kameralarıyla hem de aydınlatmalarıyla birlikte güvenli alanlar, güvenli parklar oluşturmak” dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, beraberinde teknik personeller, birim müdürleriyle birlikte Ahmet Yesevi Mahallesinde incelemelerde bulundu. Mahallede yürütülen üst yapı çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, park ve bahçelerde yürütülen çalışmaları denetledi. Yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgiler alan Başkan Canpolat, Güvenli Parklar Projesiyle Ahmet Yesevi Mahallesinde de hedeflerinin güvenli parklar oluşturmak olduğunun altını çizdi. Başkan Canpolat, incelemeleri sırasında mahalle sakinleri ve esnafla da görüştü. Vatandaşlardan gelen talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Canpolat, taleplerin çözümüne ilişkin de ilgili birimlere talimat verdi.

İncelemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, “Sabahın erken saatlerinden itibaren birim müdürlerimizle birlikte sahadayız. Mahallelerimiz gezdik, parklarımızı gezdik. Park ve bahçelerimizde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Hakeza Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün sahada süren çalışmalarını ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün de çalışmalarını yerinde denetledik. Ahmet Yesevi Mahallemizde yeni yaptığımız parkların bazı eksikleri vardı, onları gidermeye çalışıyoruz. Uzun bir dönemdir el atılmamış parklarımız da vardı, bütün buradaki tesisatları yeniledik. Ahmet Yesevi Mahallemizde hedefimiz yemyeşil, hem kameralarıyla hem de aydınlatmalarıyla birlikte güvenli alanlar, güvenli parklar oluşturmak. Bu da bizim seçim öncesi projelerimizden birisiydi, çok şükür adım adım ilerliyoruz. Şu anda güvenli parkla projemizde yüzde seksen aşamasına gelmiş durumdayız. Hedefimiz yüzde yüz” diye konuştu.

Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından mahallede çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti.

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