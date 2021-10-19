Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

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Türkiye’de pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa’da çiftçiler tarlalarda hasada başlarken, dar gelirli aileler yola saçılan kirli pamukları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Harran Ovası'nda pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan pamuk hasadı sürüyor. Hasatla birlikte bölgede 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk, her kesimden insanın geçim kaynağı oluyor. Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Arif Mustafa da, pamuk hasadı süresince kamyonlarla fabrikalara taşınan pamukların yol saçılmasıyla kendilerinin topladığını söyledi. Mustafa, yol kenarında topladığı kirli pamuğu, kilosunu 45 liradan satarak aile geçimine katkı sağladıklarını söyledi.

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