“Eşim engelli oğlumu iple bağlayıp işkence ediyor” Çocuğunu iple bağlı fotoğraflarını gösteren baba, annenin oğluna işkence ettiğini iddia etti Öz annesi engelli çocuğu iple bağlayıp darp etti İddiaların sahibi baba, oğlunun koruma altına alınmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Eşim engelli oğlumu iple bağlayıp işkence ediyor” Çocuğunu iple bağlı fotoğraflarını gösteren baba, annenin oğluna işkence ettiğini iddia etti Öz annesi engelli çocuğu iple bağlayıp darp etti İddiaların sahibi baba, oğlunun koruma altına alınmasını istedi

İHA

“Eşim engelli oğlumu iple bağlayıp işkence ediyor” Çocuğunu iple bağlı fotoğraflarını gösteren baba, annenin oğluna işkence ettiğini iddia etti Öz annesi engelli çocuğu iple bağlayıp darp etti İddiaların sahibi baba, oğlunun koruma altına alınmasını istedi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde boşanma aşamasında olan eşinin engelli oğlunu iple bağlayıp işkence ettiğini iddia eden baba, yetkililerden yardım istedi.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki İbrahim Çatak, 20 yıl önce akrabası olan Mehdiye Çatak ile evlenerek 4’ü erkek, 2’si kız olmak üzere toplam 6 çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin arası, annenin 9 yaşındaki engelli çocuğunu 2 Temmuz 2021 tarihinde iple kapıya bağlaması nedeniyle bozuldu. Yaşanan tartışmanın ardından Mehdiye Çatak, aynı gün evi terk ederek Viranşehir’de yaşayan babasının evine gitti. Boşanmak için mahkemeye başvuran çiftin 5 çocuğu anneye verilirken biri ise babaya verildi.

Vücudundaki yaraları görünce hastaneye götürdü
Annede kalan çocuklarıyla haftada bir zaman geçirme hakkı olan baba, 4 Eylül 2021’de çocuklarını alıp evine götürdüğünde engelli oğlunun vücudunda yara ve yanık izleri olduğunu fark etti. Yara ve izlerin neden kaynaklandığını öğrenmek için aynı gün Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi edilen çocuğun darp edildiği öğrenildi. Darp raporunu alan baba, jandarma karakoluna giderek anneden şikayetçi oldu. Şikayetten bir netice alamayan baba, 16 Ekim 2021 tarihinde bu defa Ceylanpınar Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı. Raporla birlikte yeniden jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. İbrahim Çatak, son olarak ise elindeki resim ve darp raporları ile birlikte Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak, boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu.

Çocuğunun şiddet gördüğünü iddia etti
Yaptığı hukuki girişimlerden henüz bir netice alamadığını belirten İbrahim Çatak, çocuğunun daha fazla şiddet görmesinden korktuğunu belirtti. Annesinin çocuğu kabullenmediği halde engelli maaşını almak için yanında tuttuğunu iddia eden Çatak, “Ben 20 yıldan beri evliyim. Eşimle gayet mutlu ve mesut yaşıyorduk fakat ortada bir engelli çocuğumuz var. Engelli çocuğumuz 2 Temmuz 2021’de eve geldiğimde eşim çocuğumu kapıya bağlamış. O günden beri ayrı yaşıyoruz. Kendisi Viranşehir’e bağlı Karatepe Mahallesinde ikamet ediyor, ben ise Ceylanpınar’da ikamet ediyorum. Aramızda şu anda boşanma süreci var. Mahkemenin vermiş olduğu karara istinaden her cumartesi saat 10.00 ile 17.00 arasında çocuklarımı görme hakkına sahibim. Her gelişlerinde darp raporu alıyorum, darp raporları mevcuttur. İkinci bir görüntü ise Cumartesi günü çocuğumu bu şekilde yakmıştır. Fotoğrafları yanımda, darp raporları yanımda, çocuğuma zulüm ediliyor. İki ayrı hastaneden darp raporu çıkarttım. Birini Viranşehir Devlet Hastanesinden, birini de Ceylanpınar Devlet Hastanesinden çıkarttım. İkisi de mevcuttur. Savcılığa da sundum. İlçe Jandarma Komutanlığına da gidip ifade verdim. Hepsini belge ile sunuyorum. Yetkililerden Allah rızası için çocuklarıma müdahale edilmesini istiyorum. Bu çocuk darp edilmesin, bu çocuk işkence görmesin. Her hafta aynı manzara ile karşılaşıyorum. Yetkililerin bunu duymasını istiyorum” dedi.

Velayetin kendisine verilmesini istiyor
Çocukları için endişelendiğini söyleyen baba İbrahim Çatak, velayeti annede olan çocuklarının kendisine teslim edilmesini istedi. Çatak, ''Çocuklarım için çok büyük endişe diyorum. Devlet büyüklerimden çocuklarımın orada kalmaları için yardım istiyorum. Ben bir baba olarak devletimden istirham ediyorum, çocukların bana teslim edilsin. Çocuklarımın başına daha büyük bir felaket gelmesinden korkuyorum çünkü anne engelli çocuğu sevmiyor. Sevmediği için de bu şekilde darp ediyor. Bunu mercilere sundum. Cumhuriyet Başsavcılığına sundum, İlçe Jandarma Komutanlığına sundum, polise sundum, 183’e sundum, her tarafa bildiriyorum ama sesimi duyan olmuyor. Bu engellinin hakları ihlal ediliyor. Lütfen biri sesimi duysun. Bu engelli için duysun, benim için duymasın çünkü çocuğum daha büyük darplara maruz kalacak. Anne o engelli olduğu için kabullenemiyor zaten, sadece maaşından faydalanmak için çocuğu tutmuş ve darp ediyor. Zaten tarım işçisi olarak çalışmaya gidiyor, çocuklarım sahipsiz kalıyor. Devletimizden buna el atmasını istiyorum” dedi.

''Çocuğun kapıya bağlandığını gösteren fotoğraflar var''
Çocuğunun iple kapıya başlandığı ve ayağındaki yaraların göründüğü fotoğrafları gösteren İbrahim Çatak, ''Bu anne değildir, anne olsa çocuklarına bu şekilde muamele edemez. Anne bu şekilde çocuğunu darp etmemeli. Bu bir engeliyse bunu daha fazla korumak lazım. Ben Türkiye Cumhuriyetinin gücüne güveniyorum, Türkiye’nin büyüklüğünü gördüm ve buna müdahale edeceğine inanıyorum. Bu çocuğu bu şekilde darp etmeye kimsenin hakkı yok. Bu normal bir birey değildir, engelidir. Yüce devletimden istirham ediyorum. Bu çocuğun bu şekilde muamele görmesini istemiyorum. Valimden istirham ediyorum, bunların hepsi darp raporudur, hepsi doktor mühürlüdür, elimde görüntü vardır. Bu anne çocuklarımı darp ediyor, zulüm ediyor. Ben valimizin ellerinden öpüyorum, bu zulme dur deyin. Bu istismardır. Bu öyle kolay bir şey değildir” diyerek doktorlar tarafından verilen darp raporlarını okudu.

Annem kardeşimi darp ediyor
Kardeşi yanına geldiğinde her tarafından yanık ve yara izleri olduğunu söyleyen H.Ç. ise “Kardeşim annem tarafından darp ediliyor. Kardeşim bize gelince kollarında, sırtında, ayağında yanık izleri bir de yaralar görüyorum” diye konuştu.
Telefonla ulaşılan anne Mehdiye Çatak ise bu konuda konuşmak istemediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçakale zabıtasından fırınlara kapsamlı denetim
YEREL HABERLER Akçakale zabıtasından fırınlara kapsamlı denetim
Birlikte yaşadığı kadın ve babasını öldüren sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadın ve babasını öldüren sanığa ...
10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü ...
Şanlıurfalı yöneticiler muhtarlar buluştu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı yöneticiler muhtarlar buluştu
Şanlıurfalı muhtarlar sahanın gözü kulağı oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı muhtarlar sahanın gözü kulağı oldu
Gümrük kapısında 2 bin 950 paket sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kapısında 2 bin 950 paket sigara ele geçirildi
Belediye, 'ölüm- kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı
YEREL HABERLER Belediye, 'ölüm- kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; ...
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Şanlıurfalılarla buluştu
YEREL HABERLER Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Şanlıurfalılarla buluştu
Harran büyükşehir belediyesi ile hizmete kavuşuyor
YEREL HABERLER Harran büyükşehir belediyesi ile hizmete kavuşuyor
Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı Mezarlıkta bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan ...
Kuş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor
Beyazgül Muhtarlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Beyazgül Muhtarlar Gününü kutladı
Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı
Şanlıurfa’da öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da öğrenci servisleri denetlendi
Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu
Vali Erin ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Erin ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Canpolat muhtarlar gününü kutladı
YEREL HABERLER Canpolat muhtarlar gününü kutladı
Eyyübiye’de öğrencilere pozitif ayrımcılık
YEREL HABERLER Eyyübiye’de öğrencilere pozitif ayrımcılık
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı
Akçakale’de 300 öğrenciye çanta desteği
YEREL HABERLER Akçakale’de 300 öğrenciye çanta desteği
Siverek´te naylon yüklü TIR yandı
YEREL HABERLER Siverek´te naylon yüklü TIR yandı
Tırın dorsesi alev alev yandı
YEREL HABERLER Tırın dorsesi alev alev yandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.