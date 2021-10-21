İletişim Başkanlığının Dijital Gösteri Merkezi Şanlıurfa’da kapılarını açtı

Türkiye’nin milli tarihi, kültürü, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin gösterildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi Şanlıurfa’da ziyarete açıldı. Arkeoloji Müzesi önündeki merkezin açılışını Şanlıurfa protokolü gerçekleştirdi.

Türkiye’nin milli tarihi, kültürü, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin gösterildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi Şanlıurfa’da ziyarete açıldı. Arkeoloji Müzesi önündeki çadırın açılışını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Erdoğan Güvel, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak ve kurum müdürleri yaptı. Açılışın ardından katılımcılar Dijital Gösterim Merkezini gezdi. Gezi sırasında alanda 360 dereceli sinevizyon gösterisi düzenlendi. Dijital Gösterim Merkezindeki darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin isimlerinin Türkçe ve Arapça olarak hat sanatıyla yazıldığı Türkiye haritası ve üzerindeki Türk bayrağı ilgi odağı oldu.

Açılış sonrası konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Devlet millet kaynaşmasını daha üst seviyeye çıkaracak, milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirecek, toplumsal hafızayı da canlı tutacak, tarihimizi, değerlerimizi, önemli günlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacak, araç olacak bu hizmet için İletişim Başkanımız Fahrettin Altun başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şanlıurfalı gençlerimiz başta olmak üzere bütün hemşerilerimizi gösteri merkezine gelmeye davet ediyorum. Burada biraz önce izlediğimiz 360 derece gösterim alanı var. Gençlerin ilgi duyacağı, teknolojinin kullanıldığı bir merkez burası. Gençler tarihimiz boyunca burada bir tur atmış olacak. Önemli günleri burada çok üst düzeyde teknoloji kullanarak tekrar canlandıracaklar. Bunlardan istifade edecek. Hemşehrilerimiz bunlardan istifade edecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burası saat 13.00 ‘da açılacak gece 22.00’a kadar açık kalacak. Tabi pandemi de devam ediyor. Pandemi kurallarına riayet ederek belli gruplar halinde ziyaretçiler gezdirilecek. Bir yıl boyunca burada kalmasını planlıyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa, yoğun talep olursa bir yıldan sonra da devam ettireceğiz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise “Dijital teknoloji en ileri seviyede kurulmuş. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana hafızamızı yenileyen ve birtakım yapılan siyasi gelişmelerin gerekçesini anlatan çok güzel bir gösteri alanı. Aslında bu gösteri alanı belki de gençliğimizin dijitalleşme ve gelişmesi için bir başlangıç olacaktır. Artık dünyamız bu noktaya doğru hızla gitmektedir ve 360 derecelik alanda sanki canlıymış gibi gösterileri izledik. Bir anda kendimizi o gösteri alanı içindeymiş gibi hissettik. Urfa’mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.