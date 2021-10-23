Sınırın sıfır noktasına içme suyu için ilk kazma vuruldu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın seçim vaatleri arasında yer alan arıtılmış içme suyu projesi çalışmaları kurban kesme ve dualarla başladı.

Akçakale’nin gelecek yüzyılını şekillendiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede su sorununu tarihe karıştıracak arıtılmış içme suyu projesinde ilk kazma düzenlenen törenle vuruldu. Törene Başkan Yalçınkaya’nın yanı sıra Akçakale Belediye Başkan Yardımcıları Halef Karataş, Zülfikar Emiroğlu, proje yürütücüleri, encümenler ve vatandaşlar katıldı. Kurban kesimi ve okunan duaların ardından ilk kazma vurularak çalışmalar resmen başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile hayata geçen ve ilçe için ilk olma özelliği taşıyan proje ile kentin merkez ve kırsal mahallelerinin 100 yıllık su ihtiyacının karşılanacak.

Törende yaptığı konuşmada projenin 2 yıl içinde tamamlanacağını açıklayan Yalçınkaya, “Tarih yazıyoruz. Bu bir tarih, asrın projesi. Akçakale'ye içme suyunu 50 km.’den buraya taşıyoruz. Akçakale'nin hayatı değişecek. İçtiğimiz sular maalesef kötü. Bu şekilde devam edemeyiz. Allah'ın izniyle, hükümetimizin gayretiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile bu destanı burada yazıyoruz. 50 km’den arıtılmış suyu Akçakale'ye vereceğiz. Bugün ilk kazmayı vurduk. İnşallah 2 yıl içerisinde bütün bu çalışmalar bitecek ve Akçakale'de 1,5 milyona yetecek kadar su olacak. İlçemizde su sıkıntısı bitecek. Yaşanabilir bir kent olacak. Yıldız bir ilçe, muhteşem bir yer olacak. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.