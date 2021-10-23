Karbel Karaköprüspor - Ağrı 1970 spor: 2-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Aykut Yılmaz, Mehmet Şenkaya

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa (Dk. 56 Emre Karadağ), Halil, Barış (Dk. 82 Doğacan), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 56 Emre Aydın), Burak, Fevzi (Dk. 82 Batuhan ), Emre, Kağan (Dk73 Fikret)

AĞRI 1970 SPOR: Süleyman Burçak, Can, Mert (Dk. 74 Emrah), Önder, Seyit, Muhammet, Enes Ocak (Dk.74 Taner), Mücahit, Oğuzhan (Dk. 82 Kaan), Furkan (Dk. 64 Serhat)

SARI KARTLAR: Burak, Kağan, Emre Aydin, (Karbel Karaköprüspor) Mücahit, Burçak, Serhat, (Ağrı 1970 Spor)

GOLLER: Dk. 6 Umut, Dk. 27 Umut (Karbel Karaköprüspor) Dk. 45 Oğuzhan, (Ağrı 1970 Spor)TFF 3'üncü Lig 9´üncü haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor´u 2-1 mağlup etti.

6'inci dakikada Fevzin´in pasında kale önünde topla buluşan Umut topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

27inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Umut uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 2-0.

45´inci dakikada Önder´in pasında kale önünde topu alan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-23 16:03:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.