Karbel Karaköprüspor - Ağrı 1970 spor: 2-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Aykut Yılmaz, Mehmet Şenkaya
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa (Dk. 56 Emre Karadağ), Halil, Barış (Dk. 82 Doğacan), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 56 Emre Aydın), Burak, Fevzi (Dk. 82 Batuhan ), Emre, Kağan (Dk73 Fikret)
AĞRI 1970 SPOR: Süleyman Burçak, Can, Mert (Dk. 74 Emrah), Önder, Seyit, Muhammet, Enes Ocak (Dk.74 Taner), Mücahit, Oğuzhan (Dk. 82 Kaan), Furkan (Dk. 64 Serhat)
SARI KARTLAR: Burak, Kağan, Emre Aydin, (Karbel Karaköprüspor) Mücahit, Burçak, Serhat, (Ağrı 1970 Spor)
GOLLER: Dk. 6 Umut, Dk. 27 Umut (Karbel Karaköprüspor) Dk. 45 Oğuzhan, (Ağrı 1970 Spor)TFF 3'üncü Lig 9´üncü haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor´u 2-1 mağlup etti.
6'inci dakikada Fevzin´in pasında kale önünde topla buluşan Umut topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
27inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Umut uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 2-0.
45´inci dakikada Önder´in pasında kale önünde topu alan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-10-23 16:03:48
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