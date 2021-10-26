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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da yasadışı bahis operasyonu

İHA

Şanlıurfa’da yasadışı bahis operasyonu

Şanlıurfa’da kumarhane olarak kullanılan iki ev ve bir ofise düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kumarhaneye çevrilerek, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen iki ev ve bir ofise eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinden toplam 100 polisle gerçekleştirilen operasyonda, kumarhaneye çevrilen adreslerde yasadışı bahis oynayan 25 şahıs ile söz konusu adresleri işleten 12 şahıs yakalandı. Ev ve iş yerinde yapılan aramada 23 adet bilgisayar, 27 adet harddisk, 1 adet güvenlik kamerası kayıt cihazı, 2 adet kupon yazıcı makine, 13 adet cep telefonu, 4 adet kumar makinesi ve toplamda 24 bin 400 Türk Lirası ile 200 Euro ve 400 Dolar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 9’u adli kontrol kararıyla, 3 şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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