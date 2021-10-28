Viranşehir kırsal yolları sathi asfaltla buluştu

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla stabilize yol yapım çalışmaları ve sathi asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir ilçesine bağlı kırsal mahalle yollarında yürütülen asfalt çalışmalarından ötürü mahalle sakinlerinden tam not alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kış gelmeden kırsal mahalle yollarında belirlenen program dâhilinde çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, İlçe halkının yoğun kullandığı Oğlakçı, Küçük Zok, Zikreç, İncirli, Eser Biçer grup yolu, Küçük Zok, Nergizli, Arıtır, Dardağan grup yolu, Tepeyolu, Dinçkök, Küçük Zok grup yolu, Gözler, Karınca, Üçdam grup yolu, Karakuzu ve Üçgül güzergahlarında çalışmalarını tamamladı.

13 ilçeye adil hizmet anlayışıyla ilçelerdeki çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yürütürken alt yapısı tamamlanan yolları da sırasıyla sathi asfaltla buluşturarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltiyor.

Mahalle sakinleri yollarının asfalt çalışmalarıyla daha konforlu hale geldiğini aktararak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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