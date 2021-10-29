Şanlıurfa’da uzun havalı Cumhuriyet kutlaması Şanlıurfa usulü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Şanlıurfa’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahneye çıkan sıra gecesi ekibi, uzun hava eşliğinde bayramı kutladı. “Ölürüm Türkiyem” türküsünü de seslendiren grup, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları valilik önünde gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkez ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, emniyet ve askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşların katıldığı kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Şanlıurfa usulü Cumhuriyet kutlaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Sıra Gecesi Topluluğu, izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı. Müzik topluluğu uzun hava çekerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına renk kattı. “Ölürüm Türkiyem” türküsünü de seslendiren grup, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Genç sporcuların çeşitli gösteriler düzenlediği kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları gösterilerinin de düzenlendiği kutlamalarda minik bir sporcu ile halk oyunlarını sergileyen genç kızlar, protokol üyelerine Türk Bayrağı verdi. Bayrakları alan protokol üyeleri, öperek alınlarına koyduktan sonra gençleri tebrik etti. Renkli görüntülerle gerçekleştirilen kutlamaların ardından konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, herkesin bayramını kutladı.

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