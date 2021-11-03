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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemi sevk idare belgesi kursu ve sınav başvuruları başladı

İHA

Gemi sevk idare belgesi kursu ve sınav başvuruları başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iç sularda güvenli bir taşımacılık ve balıkçılık yapan vatandaşlar için eğitim ve sınav düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye’nin tüm iç sularında geçerliliği olan sertifikanın yolu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyenin verdiği Gemi Sevk ve İdare Belgesi kursu ve sınavından geçiyor. İkincisi düzenlenecek olan kursa yüksek katılım bekleniyor. Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa ve içlerinde bulunan gezi, balıkçı, feribot, yolcu tekneleri ve özel gemileri kullanmak isteyen vatandaşların talebi üzerine, Gemi Sevk ve İdare Belgesi Eğitimi verecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından, programa katılanlara önce eğitim verilecek, ardından da Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı yapılacak. Verilecek olan eğitimin ardından yapılacak olan sınavda başarı gösteren kursiyerler, iç sularda belirtilen su taşıtlarını kullanabilecekler.
Gemi Sevk ve İdare Sınavına girmek isteyen vatandaşların kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi, sağlık raporu ve 8 adet fotoğrafla birlikte 30 Kasım 2021 Salı tarihine kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı iç sular şube müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

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