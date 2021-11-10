Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan televizyon kumandasının düğmesi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Kırsal Mahallesinde yaşandı. Evde televizyon kumandasıyla oynayan 5 yaşındaki yabancı uyruklu M.S.’nin burnuna kopan düğmelerden biri kaçtı. Durumu fark eden anne, Türkçe bilmediğinden ambulansı çağırmaları için komşularından yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, çocuğu ambulansa alarak burnundaki düğmeyi çıkarttı.

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