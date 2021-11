Siverek'te ikinci ürün mısırdan 500 bin ton silaj yemi elde edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bu yıl 500 bin ton mısır silajı üretimi yapıldı.

GAP projesiyle birlikte bölgede sulu tarıma geçen çiftçiler, ikinci ürün olarak ektikleri mısır silajı hasadının sonuna geldi. Biçerdöverler tarafından tarlalardan toplanan mısır silajı, ilçede kurulan özel dolum tesislerinde 50, 400 ve 800 kilo şeklinde balyanarak satışa hazır duruma getiriliyor. Balyalanan yem, daha sonra sipariş üzerine kamyonlara yüklenerek çiftliklere ve besicilere gönderiliyor. İlçede bu yıl 500 bin ton silaj elde edilirken, üretilen yem Türkiye’nin birçok iline gönderilmesinin yanı sıra başta Irak, Kıbrıs ve Suriye olmak üzere birçok komşu ülkeye de ihraç ediliyor.

15 yıldır kaba yem üretimi ve ticareti yapan Eyyüp Aktimur, talebin her yıl gittikçe arttığını ve siparişleri karşılamakta zorluk çektiklerini belirtti. Aktimur, ”Burada kaba yem olarak silaj yapıyoruz. Silajımız 50, 400 ve 800 kiloluk rulolarımız var. Silajı hemen hemen Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Onun dışında yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışına gönderdiğimiz yakın ülkeler Irak, Suriye, Kıbrıs ve birçok komşu ülkeye gönderiyoruz. Fiyatlar geçen yıla göre biraz daha yüksek olmasına rağmen diğer yemlere göre çok daha ucuz, ondan dolayı talep çok fazla. Tonu 500 ile 580 TL civarı değişiyor. Silajı çift paket şeklinde ambalajladığımız için torbalar delinmediği müddetçe silaj bir yıl kalabiliyor. Dayanıklı olduğu için her yere gönderebiliyoruz. Talep çok fazla ve her yıl bu daha da artıyor” diye konuştu.

