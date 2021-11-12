Kasten adam öldürmekten aranan şahıs, 24 yıl sonra Siverek’te yakalandı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Aydın'da 1997 yılında karıştığı bir olayda kasten adam öldürmekten aranan şahıs Siverek’te yakalandı.

Alınan bilgilere göre Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 1997 yılında karıştığı olay sonucunda kasten adam öldürmek suçundan aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. Evine yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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