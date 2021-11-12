Şanlıurfa´da göçmen kaçakçılığına 6 gözaltı

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Suriye sınırındaki Akçakale ile kent merkezinde tespit ettiği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Suriye ve Afganistan uyruklu göçmenlerini para karşılığında Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirtilen 6 organizatör gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-11-12 12:05:25
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