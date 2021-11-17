Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü, 2 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ViranşehirCeylanpınar karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Ali A. (33) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan çocukları B.A. ve Y.A., 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Ali A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.