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Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İHA

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü, 2 çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, ViranşehirCeylanpınar karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Ali A. (33) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan çocukları B.A. ve Y.A., 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Ali A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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