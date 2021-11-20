Adıyaman’da vurulan yaban keçisi Şanlıurfa’da tedavi altına alındı

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Adıyaman'da avcılar tarafından vurulan yaban keçisi, Şanlıurfa’daki hayvan kurtarma merkezinde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da kaçak avcılar tarafından vurulan yaban keçisi, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavi altına alındı. Adıyaman kırsalında hayvanlarını otlatan vatandaşlar, köpeklerinin havlaması üzerine gittikleri bölgede yaralı yaban keçisini buldu. Hayvanı korumaya alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi. Görevlilerce bölgeden araçla alınan yaban keçisi, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Kontrollerinde karın bölgesinden silahla vurulduğu tespit edilen yaban keçisi tedavi altına alındı.

Yaban keçisi tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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