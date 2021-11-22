Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik alınan istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, Şanlıurfa İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.