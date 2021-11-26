Akçakale’de öğretmenler için türkü gecesi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Akçakale Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Her zaman hocamızın, eğitimcilerin, öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Akçakale Belediyesi, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen türkü gecesi programı ile kutlandı. Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki programa Yalçınkaya, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gerçek, Akçakale Emniyet Müdürü Murat Yücel, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Okul Müdürü İsmail Güneş ile diğer okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Etkinlik kapsamında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve sıra gecesi topluluğunca katılımcılara müzik şöleni yaşatıldı ve katılımcılar türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Yalçınkaya programın sonunda tüm öğretmenleri temsilen Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehtap Demirparmak’a çiçek hediye etti. Yalçınkaya, “Hocalarımız bizim rehberimiz, yol göstericimizdir. Denizde fırtınaya tutulduğumuzda, sis, kasırga olduğunda deniz fenerine bakarız. Hocalarımız bize yol gösterecek. Pozitif ilim yolunda, Hz. Ali'nin de dediği gibi 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' O yüzden biz hocalarımızın her zaman emrinde ve yanındayız” ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.