Haliliye Belediyesinden bir ilk daha

Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz Psikolojik Destek Merkezi projesini hayata geçirdi. Kayıtların başladığı projeyle ilgili kadınlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Hayatın her alanında kadınların yanında olan kadınlara pozitif ayrıcalıklara hayatlarına olumlu yönde dokunan Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatları ile yine kadınlar için önemli bir merkez faaliyete geçirildi. Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ile ortak geliştirilen projede, Psikolojik Destek Merkezi açıldı. Merkez, 18 yaş üzerindeki kadınlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verecek. Alanında uzman psikolog ve PDR’lerin görev yaptığı merkezde, seanslar halinde danışmanlık hizmeti verilecek. Bahçelievler Gençlik Merkezinde bulunan Psikolojik Destek Merkezi, hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmette olacakken, çocuklar için de kreş alanı oluşturuldu. Ayrıca seanslara kayıt yapan kadınlar için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Pandemi kuralları doğrultusunda yapılacak olan seanslarda katılımcılara hijyen kitleri de dağıtılacak.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamada, psikolojik destek almak isteyen kadınların belediyenin iletişim merkezinden bilgi alabilecekleri ifade edildi.

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