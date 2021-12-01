Üzüm ağacının köküne gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesinde narkotik köpeği ile yapılan aramada üzüm ağacının köküne gizlenmiş bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesindeki bir evde arama yaptı. Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada evin her tarafı didik didik arandı. Narkotik köpeği, evin bahçesinde bulunan bir üzün ağacının kökünde tepki verdi. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler ağacın köküne gizlenmiş bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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