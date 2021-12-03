Ahır yangınında 12 inek öldü

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 12 inek öldü.

Başbük Mahallesi'nde Keziban Paluce'ye ait ahırda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, alevlerin arasında kalan 12 inek öldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-12-03 12:17:39



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