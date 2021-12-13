Haliliye'de projeler geliştiriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla başlayan projelerde çalışmalar devam ediyor. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, Karşıyaka ve Ahmet Yesevi Kompleksinde sona yaklaşılırken, projelerin sosyal donatı alanı ihtiyacına karşılık vermesi hedefleniyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında bulunan projeler bir bir yükseliyor. Canpolat’ın talimatıyla inşaat çalışmalarının başladığı projelerde sona yaklaşılıyor. Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmaları sürüyor. Başkan Canpolat’ın “Gençliğe dev yatırım” sözleriyle açıkladığı İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, 4 bin metrekare alan üzerine tesis ediliyor. Kültür Merkezi’nin tamamlanmasıyla kütüphanekitap kafe, gastronomi merkezi, meslek edindirme atölyeleri ve konferans salonu olanaklarıyla Haliliye’nin de sosyal donatı alanı ihtiyacına karşılık vermesi bekleniyor. Karşıyaka Mahallesinde yükselen Karşıyaka Kompleksi Projesi’nin içerisinde ise Kapalı Semt Pazarı, Otopark, Spor Kompleksi, Zabıta Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlığı ve Cami yer alıyor. Başkan Canpolat’ın “Katılımcı belediyecilik anlayışıyla her mahallede çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandığı Karşıyaka Kompleksi, 6 bin 320 metrekare üzerine kuruluyor.

Ahmet Yesevi Mahallesinde ise 10 bin metrekare alan üzerinde çalışmaların hummalı şekilde devam ettiği Semt Pazarı ve Sosyal Yardım Kompleksinde sona yaklaşılıyor. Aşevi, Sosyal Market, Giyim Market ve Glutensiz Ekmek Fırınının yer aldığı proje ile bölgedeki sosyal yardım faaliyetlerine yönelik talebin karşılanması hedefleniyor.

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