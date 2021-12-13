Karaköprüde çok amaçlı salon inşaatında sona gelindi

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere yatırımlarını ve hizmetlerini sürdürürken, Şahin Kırsal Mahallesi’nde yapılan çok amaçlı salonda sona gelindi

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde hizmetlerini ve yatırımlarını sürdürüyor. Kırsaldaki köy içi yolları stabilize malzeme serimiyle yenileyen Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, mahallelere çok amaçlı salonlar inşa ederek vatandaşların köy odası ihtiyacını karşılıyor. Şahin Kırsal Mahallesinde yapılan çok amaçlı salonun inşaatında sona gelinirken, kısa süre içerisinde inşaatın tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen çok amaçlı salonda kırsaldaki vatandaşlar taziye, nişan, toplantı, toplu yemek gibi faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Kırsaldaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle yaz kış çalışıyoruz. Stabilize yollar, çok amaçlı salonlar, sentetik sahalar yaparak kırsalımızı da kalkındırmayı hedefliyoruz. Çok amaçlı salonumuzun da Şahin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kırsal mahalledeki vatandaşlar da yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek Başkan Baydilli’ye teşekkür ettiler.

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