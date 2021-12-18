Eyyübiye’de mahalle temsilcileri buluştu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle temsilcileriyle bir araya gelip, istek ve talepleri dinledi.

Rutin mahalle gezileriyle vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Kuş, mahalle temsilcileriyle de bir araya gelip, istek ve talepleri dinledi. Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı’nda düzenlenen programa, Kuş’un yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, parti teşkilatı üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı. Mahalle temsilcilerinin taleplerini dinleyen ilçe belediye başkanı Kuş ve beraberindekiler, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası açıklamada bulunan Kuş, “Biz birlikte büyük bir aileyiz. Bugün de mahalle temsilcilerimizle bir aradayız. Onlarla da sık sık bir araya gelip, ilçemizle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Talepleri dinleyip, bu taleplerin yerine getirilmesi için ilgili arkadaşlarımızı harekete geçiriyoruz. İlçemiz için gecemizi gündüzümüze katıp, var gücümüzle çalışmaya dün olduğu gibi bügün de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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