Akçakale’de yeşil atağı sürüyor

Şanlıurfa'da yeşil seferberliği başlatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede yeşil dönüşüm sürüyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, doğayla iç içe yemyeşil bir Akçakale hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günlerde ilçenin dört bir yanında yeşil seferberliği başlatan Yalçınkaya ile ilçenin çehresi büyük oranda değişti. Türkiye’nin en sıcak bölgelerinden biri olan Akçakale’de mesire alanı halkın hizmetine sunuldu. Yemyeşil ormanlık alan ilçenin nefesi olurken Yalçınkaya “Bu yetmez” diyerek millet bahçesi için de girişimlerde bulundu. Yeşillendirme çalışmaları için projelerin takibi sürerken ilçede de üst yapısı tamamlanan bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi.

Prestij Caddesi’nde ağaçlandırma başladı

Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğü’nce asfalt serimi biten Prestij Caddesi’nde fidanlar toprakla buluşturulmaya başlandı. Yalçınkaya da beraberinde Park Bahçeler Müdürü Mustafa Ercan ile beraber çalışmaları yerinde inceleyen Yalçınkaya da ağaçlandırma çalışmasına katıldı ve fidanları toprağa dikerek can sularını verdi.

“Etrafı yemyeşil bir Akçakale olacak”

Konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya “Akçakale’nin Suriye’ye Ortadoğu’ya açılan kapısı Prestij Caddesi’nin bugün itibariyle asfaltı bitmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarını başlattık. İnşallah yakın bir zamanda etrafı yemyeşil, temiz bir Akçakale olacak. Sınırda yıldız bir ilçe olacak. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İşçilere kolaylıklar dileyen Başkan Yalçınkaya bölgeden ayrıldı.

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