Şanlıurfa'da çocukların kar sevinci Gece yarısı evlerinden çıkıp kartopu oynadılar Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da çocukların kar sevinci Gece yarısı evlerinden çıkıp kartopu oynadılar Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sevinci

İHA

Şanlıurfa'da çocukların kar sevinci Gece yarısı evlerinden çıkıp kartopu oynadılar Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sevinci

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da kar yağdığını gören çocuklar, gece yarısı evlerinden çıkarak kartopu oynadı.
Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışını gören çocuklar, evlerinden çıkarak kartopu oynadı. Uzun süre sonra ilk defa kar ile tanışan çocuklar, araçların üzerine adını yazdı, arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendi.
"Kar yağışı bizi çok mutlu etti"
Kar yağdığı için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, kartopu oynayarak eğlendiklerini söyledi.
Kar yağışının devam ettiği kentte, sürücüler de kaza risklerine karşı kontrolü bir şekilde yoluna devam etti. Otomobillerin üzerini ve parkları beyaza bürüyen kar yağının etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir tekerlekli sandalye basketbolda galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Büyükşehir tekerlekli sandalye basketbolda galibiyet ...
Zabıta ekipleri tarihi geçen ürünleri imha etti
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri tarihi geçen ürünleri imha etti
Şanlıurfa 2. Amatör Ligi kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa 2. Amatör Ligi kura çekimi yapıldı
Yerli korona virüs aşısı Türkovac dünyaya umut olacak Dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek aşı üretilebilecek Türk bilim insanı ordusu Türkovac'ı dünyaya sunacak TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, salgının sona ermesini beklediği tarihi de açıkladı
YEREL HABERLER Yerli korona virüs aşısı Türkovac dünyaya umut ...
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
YEREL HABERLER Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Türkiye’nin yerli aşısı Türkovac’ta ilk sevkiyat yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin yerli aşısı Türkovac’ta ilk sevkiyat ...
Siverek Belediyesine silahlı saldırı Saldırıda başkanlık makamı hedef alındı
YEREL HABERLER Siverek Belediyesine silahlı saldırı Saldırıda ...
Siverek’te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siverek’te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı; 1'i bebek, 2 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı; 1'i bebek, 2 ...
Siverek’te hafif ticari araç uçuruma düştü: 1’i bebek 2 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Siverek’te hafif ticari araç uçuruma düştü: 1’i bebek ...
Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
Şanlıurfa´da, sahte içkiden ölüm
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, sahte içkiden ölüm
Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı
Şanlıurfa´da, sahte içkiden ölüm
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, sahte içkiden ölüm
Eski belediye başkanının oğlu sahte içkiden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski belediye başkanının oğlu sahte içkiden hayatını ...
Siverek hayvan rehabilitasyon merkezi açılışa hazır
YEREL HABERLER Siverek hayvan rehabilitasyon merkezi açılışa hazır
Bakan Koca: Dünya genelinde 'Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Koca: Dünya genelinde 'Omicron'un baskın ...
Sağlık Bakanı Koca, minik hastaları ziyaret etti Bakan Koca’dan tedavi gören çocuklara oyuncak
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, minik hastaları ziyaret ...
Bakan Koca: “Yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz” “Avrupa salgının yeniden merkezi oldu”
YEREL HABERLER Bakan Koca: “Yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un ...
Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.