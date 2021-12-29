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Evin mutfağında patlama oldu; anne ve bebeği yaralandı

DHA

Evin mutfağında patlama oldu; anne ve bebeği yaralandı


Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Mihriban Turan (28) ile 1 yaşındaki bebeği Aysima yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Dicle Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mihriban Turan'ın oturduğu evin mutfağında gaz sıkışmasından dolayı patlama yaşandı. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan Mihriban Turan ile 1 yaşındaki bebeği Aysima, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aysima bebek, ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.
   DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-12-29 13:50:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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