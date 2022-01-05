Eyyübiye Belediyesi'nden 18 dönümlük yeni bir park

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yeni kazandırılan atıl durumdaki toplam 18 dönümden oluşan yeni park alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana toplamda ilçeye 24 yeni park kazandıran Başkan Kuş, son olarak atıl durumda bulunan toplam 18 dönümden oluşan Selçuklu Mahallesi'ndeki alan için de ilgili birime talimat vermişti. Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren hummalı çalışması sonrası bölgeye nefes aldıracak yeni alan kazandırdı. Parkta, çimlendirme, kamelya ve bank çalışmalarında sona gelinirken, modern çocuk oyun gruplarının monte işlemine ise kısa sürede başlanacağı belirtildi. Beraberinde Meclis Üyeleri Seydi Modanlı ve Hasan Karataş ile birlikte alana giden Başkan Kuş, çalışmalar hakkında bilgi alıp, bölge sakinleriyle buluştu.

Yeşile aşık bir Belediye Başkanı olarak ilçeye yeni parklar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kuş, "Göreve geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 24 yeni parkı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu bölge de atıl durumdaydı. Ekiplerimizin hummalı çalışması sonrası vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği bir alana dönüştü. Boş bulduğumuz her alanı değerlendirmeye devam ediyoruz. Teşkilatımızla, meclis üyelerimizle ve ekibimizle birlikte yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. 2022 yılında hayata geçirmeyi planladığımız yeni rezerv alanımızın da yüzde altmışı yeşil alan olacak. İlçemizin sakinlerinin nefes alacağı alanlar için çalışmaya, durmadan yorulmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

Park alanında incelemelerde bulunan Meclis Üyesi Seydi Modanlı da ekip olarak birlikte hareket ederek ilçe için çalışmaya devam ettiklerini ve ilçeye yeni parklar kazandırmayı sürdürdüklerini belirterek, Başkan Kuş'a ve emek verenlere teşekkür etti.

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