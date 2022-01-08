Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

İHA

Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

Haliliye Belediyesi’nin lisanslı sporcular yetiştirdiği Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki tekvando kursuna katılan sporcular, başarılarıyla Şanlıurfa’nın gururu oluyor.
Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Sağlık ve sporun kalbi Haliliye” sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki Tekvando Kursunda şampiyon sporcular yetiştiriliyor. Lisanslı sporcular yetiştirilen kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken, eğitimler ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bu kurslara katılan gençler, başarılarıyla Şanlıurfa’yı gururlandırırken, kendilerine sunulan imkanlarla başarıdan başarıya koşuyor.
Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki Tekvando Kursunda aldığı eğitim ile Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 175 sporcu arasında ilk 8’e giren 15 yaşındaki Durdu Akyüz, Şanlıurfa’da bayanlar kategorisinde milli takım seçmelerine çağrılan ilk sporcu oldu. Daha sonra Avrupa Şampiyonası Başkanlık Kupası’na çağrılan sporcu Akyüz, sunulan imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Sporcu Akyüz, “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ve onun sağladığı bu imkanlardan dolayı bu seviyeye geldim. Hedefim 2022 yılında Başkanlık Kupasına katılıp birinci olmak. Dünya Şampiyonasına ve Olimpiyatlara katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Haliliye Belediyesi Tekvando Takımı Antrenörü İlyas Mintaç ise “Durdu Akyüz’ün Şanlıurfa’da tekvando tarihinde bayanlarda bir ilk olması, milli takım seçmelerine katılması, Avrupa Başkanlık Kupasına katılması bu sporu yapacak olan bayanların da önünü açmış oldu. Bize bu süreçte yardım ve desteklerini esirgemeyen Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tekvando kurs kayıtlarının devam ettiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyyübiye’de çalışmalar yerinde incelendi
YEREL HABERLER Eyyübiye’de çalışmalar yerinde incelendi
Çalınan okul kapısı polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Çalınan okul kapısı polis tarafından bulundu
Kurtulmuş’a Şanlıurfa’daki projeler tanıtıldı
YEREL HABERLER Kurtulmuş’a Şanlıurfa’daki projeler tanıtıldı
Kurtulmuş: “Kürt kardeşlerimizin de, Arap kardeşlerimizin de ana dilleri kendileri için kutsaldır”
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “Kürt kardeşlerimizin de, Arap ...
Büyükşehir ile Viranşehir halkı modern bir parka kavuştu
YEREL HABERLER Büyükşehir ile Viranşehir halkı modern bir parka ...
Başkan Kuş kursiyerlerin hatim programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kuş kursiyerlerin hatim programına katıldı
Haliliye’de zabıta kaldırım işgallerini önlüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de zabıta kaldırım işgallerini önlüyor
Doğukent’e 9 bin metrekarelik park kazandırılıyor
YEREL HABERLER Doğukent’e 9 bin metrekarelik park kazandırılıyor
Şanlıurfa’da fahiş fiyat toplantısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da fahiş fiyat toplantısı
Şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi ile 2 eşek yaralandı, 1 eşek telef oldu Şanlıurfa’da yürek yakan görüntü Devrilen kamyonetteki eşekler acılar içinde kıvrandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi ile 2 eşek ...
Kurtulmuş: “Kılıçdaroğlu korsan muhalefet nasıl olur onu gösteriyor” AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “Kılıçdaroğlu korsan muhalefet nasıl olur ...
Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu korsan bir muhalefet nasıl olur, onu millette gösteriyor
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu korsan bir muhalefet nasıl ...
Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış
YEREL HABERLER Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış
Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış
YEREL HABERLER Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış
Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı O anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı O anlar ...
İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada
YEREL HABERLER İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada
Şanlıurfa´da iki kardeşin bulunduğu otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da iki kardeşin bulunduğu otomobile ateş ...
Yaralı halde kullandığı otomobille kardeşini hastaneye götürdü Şanlıurfa’da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaralı halde kullandığı otomobille kardeşini ...
Şanlıurfa polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa polisi uyuşturucu satıcılarına göz ...
Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi
Fuhuş operasyonunda yakalanan 14 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda yakalanan 14 yabancı uyruklu ...
Soylu’dan sporculara destek
YEREL HABERLER Soylu’dan sporculara destek
Şanlıurfa´daki fuhuş operasyonunda 14 yabancı uyruklu sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´daki fuhuş operasyonunda 14 yabancı uyruklu ...
Şanlıurfa´daki fuhuş operasyonunda 14 yabancı uyruklu sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´daki fuhuş operasyonunda 14 yabancı uyruklu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.