Yasmin, 34 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Suriye uyruklu 1 çocuk annesi Yasmin Aziz (23), 34 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Bağlarbaşı Mahallesi´nde 7 Aralık 2021 tarihinde Suriye uyruklu Yasmin Aziz ile kocası arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yasmin Aziz, evde bulunan benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Ailenin müdahalesiyle Aziz´in üzerindeki alevler söndürüldü. Çağırılan ambulansla Yasmin Aziz, hastaneye kaldırılarak yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Yasmin Aziz, bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Yasmin Aziz'in cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-01-10 13:51:54



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