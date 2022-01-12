Şanlıurfa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar çıktı

Şanlıurfa’da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ŞanlıurfaGaziantep karayolunda dur ihtarına uymayan otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 şahıs indirilerek kelepçelendi. Araçta yapılan aramada ise LPG tankına gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Nefes kesen kovalamaca saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi. Şahıslar hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.