Siverek’te kırsal mahallelerin yolları kapandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meteorolojinin günler öncesinden yaptığı yoğun kar uyarısı, öğle saatlerinde ilçe merkezi ve merkeze bağlı yüksek kesim ve kırsal mahallelerde başladı. Kar yağışıyla beraber birçok kırsal mahallenin yolu kapandı.

Meteoroloji tarafından günler öncesi yapılan yoğun kar uyarısı Siverek’te öğle saatlerinde başladı. Yoğun kar nedeniyle özelikle Siverek Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Çermik karayollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, ilçeye bağlı birçok kırsal mahalle yolu kapandı. Dağbaşı, Beşyamaç ve bu bölgedeki kırsal mahalleler ile Karadağ bölgesindeki birçok mahallenin merkezle bağlantısı kesildi.

Karayolları ile belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.