Dolu sonrası sel Cadde ve sokaklar göle döndü

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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokakları göle çevirdi, tarım arazileri zarar gördü.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, ikindi saatlerinde etkili olan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü. Sel nedeniyle sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşadı.

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