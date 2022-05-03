Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlık ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu dağıtıp, lokum ikramında bulundu.

Şanlıurfalı vatandaşlar bu bayram da mezarlıklara akın ederek aile mezarlarını ziyaret edip dualar okudu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kent geneli ve 13 ilçede bulunan mezarlıklara gelen vatandaşlara görevliler tarafından gül suyu ve lokum dağıttı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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