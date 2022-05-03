Sel, Suruç’ta ekili arazilere zarar verdi Suruç’ta selin yaraları sarılıyor Çiftçinin emeği sel sularına kapıldı

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağmurla birlikte oluşan sel suları Suruç’ta ekili arazilere zarar verdi. Şanlıurfa Valiliği, tarlaları sular altında kalan çiftçilere yardım etmek için hasar tespit çalışması başlattı.

Şanlıurfa’da önceki gün tekili olan sağanak yağmur ve dolu yağışıyla birlikte oluşan sel suları, bir çok bölgede ekili arazilere zarar verdi. Suruç ilçesi Yukarı Oylum ile Aşağı Oylum kırsal Mahallelerinde de etkili olan sel, ekili arazileri adeta göle çevirdi. Bir çok tarla ile yolun sular altında kaldığı bölgedeki ekinler ve sulama boruları, toprakla birlikte suya kapılarak gitti. Tarlalarının başına giden çiftçiler yetkililerden yardım isterken Şanlıurfa Valiliği çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Ekinlerinin tamamen yok olduğunu belirten çiftçiler, yetkililerin kısa sürede kendilerine yardım etmesini istedi.

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