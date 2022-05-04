Şanlıurfa’da sağanak yağmur etkili oldu

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Şanlıurfa’da etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, bayramda Balıklıgöl'ü ziyaret etmek isteyenleri olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı.

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