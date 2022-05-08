Halfeti'de Meyve Yemekleri Festivali

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 'Meyve Yemekleri Festivali'nin 6'ncısı düzenlendi. Festivalde yörede yetişen meyvelerle yapılan; erik dolması, yenidünya kebabı, kirazlı içli köfte, erikli sote, dut pilavı, şabut balığı gibi lezzetler ikram edildi.
Yöresel lezzetleriyle ünlü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 6'ncı kez 'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali' yapıldı. İlçe meydanında düzenlenen meyve yemekleri festivaline Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile çok sayıda davetli katıldı. Festivalde; meyveler ile hazırlanan yemekler sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.
Festivalde aşçılar Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak´ın resimlerini karpuza işledi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde uzun kuyruk oluşturan davetlilere meyvelerden hazırlanan yemekler ikram edildi.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-05-08 15:40:13
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