Şanlıurfa´da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik 230 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 230 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,Ömer ŞULUL

2022-05-17 08:38:13



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