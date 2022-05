Engel tanımayan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler performanslarıyla tam not aldı.

Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler gösterileriyle izleyenleri hayran bıraktı. Özelikle semah gösterisi ve çökelek oyunu izleyiciler tarafından tam not aldı. Program öğrencilerin seslendirdiği, şiirler ve türkülerle devam etti. Engelli öğrenciler tarafından hazırlanan el işi ve tabloların da sergilendiği programda okul tarafından yılın annesi seçilen İmhan Yeşilyaprak’a Kaymakam Refiki Tolga Değirmenci ve yılın babası seçilen Ferzan Çetiner’e Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı tarafından onur plaketi verildi.

Engellilerin bir hafta değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirten Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, ''Bilindiği gibi her yıl 10 ile 16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Bugün de Siverek Özel Uygulama Merkezi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle hazırlanan etkinliğe katıldık. Burada engelli öğrencilerimizin el işlerini, becerilerini seyrettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Engel olunmadığı zaman bir engellinin neler yapabileceğini biz burada yeniden gördük. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Programa Kaymakam Aziz Gölbaşı, Kaymakam adayı Tolga Değirmenci, Topçu Kurmay Binbaşı Fatih Çelebi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Üzer Bilgehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

