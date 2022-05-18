Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe’yi gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kültür turlarında Kengerli öğrenciler, insanlık tarihinin seyrini değiştiren 12 bin yıllık Göbeklitepe’yi ilk defa görme fırsatı buldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe’yi görme imkânı bulamayan öğrenciler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bir dernek tarafından kültür turları düzenlenmeye başlandı. Bu çerçevede Haliliye ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulu öğrencileri, araçlarla okullarından alınarak Göbeklitepe’ye götürüldü. Göbeklitepe’yi ilk kez gören öğrencilere arkeolojik kazılarda ortaya çıkan T şeklindeki sütun taşlar hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, daha sonra dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl’ü ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ece Doğruyol ve öğrenciler, gezinin düzenlenmesine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.